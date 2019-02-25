В Новосибирске три человека погибли в ДТП с грузовиком

Трое пассажиров автомобиля ВАЗ-21093 погибли в Новосибирске после страшной аварии - "девятка" на полном ходу влетела в стоящий у обочины контейнеровоз. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, еще три человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла ночью, в 4.50 на улице Троллейной. По данным полиции, 27-летний водитель ВАЗа ехал со стороны улицы Связистов по направлению к улице 9-й Гвардейской Дивизии и в какой-то момент, вероятно, не справился с управлением. Машина врезалась в грузовой автомобиль, стоящий у края дороги. В результате аварии легковую машину буквально смяло.

По материалам ГИБДД, в машине находилось шесть человек. Двое мужчин и женщина погибли на месте. Водитель и еще двое пассажиров, 24-летняя девушка и 35-летний мужчина, были госпитализированы. На Lada были номера Алтайского края. Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии и личности пассажиров легковушки.