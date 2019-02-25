Ради поездки на курорт житель Мурманска вернул 70-миллионный долг

Жителю Мурманска едва не пришлось отказаться от отдыха за границей из-за многомиллионного долга. Октябрьский районный суд постановил взыскать с мужчины более 70 миллионов рублей долга по налогу на доходы физических лиц, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

О своем долге мужчина знал давно, но гасить его не торопился, оплачивая частями по собственному усмотрению. Судебные приставы арестовали его имущество, обратили взыскание на его доходы и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму 5 миллионов рублей, однако должник на эти меры не реагировал.

Тогда приставы прибегли к крайней мере - они ограничили право должника на его выезд за границу. Это возымело действие: мурманчанин как раз собирался поехать на один из зарубежных курортов.

- Не желая лишать себя удовольствия погреться на солнышке, должник обратился в суд с заявлением о предоставлении ему рассрочки уплаты долга, - рассказали в пресс-службе регионального УФССП. - Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Единственной возможностью полететь на отдых за границу была оплата долга целиком. В итоге мужчина в кратчайшие сроки оплатил остаток задолженности, в том числе и исполнительский сбор.