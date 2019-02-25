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25.02.2019 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У стрелявшего в полицейского астраханца нашли нарколабораторию

Текст: Николай Грищенко

В доме у жителя Астраханской области, который в селе Бахтемир расстрелял из ружья полицейского, найдено лабораторное оборудование и кусты конопли. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

- В ходе обыска у 42-летнего мужчины обнаружена комнатная лаборатория по выращиванию наркосодержащих растений, предположительно, канабиса. Растения направлены на экспертизу,- заявил "РГ" официальный представитель СКР по Астраханской области Андрей Хегай.

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Напомним, что инцидент произошел днем 24 февраля в селе Бахтемир. Местные жители позвонили в полицию и сообщили, что по улицам ходит вооруженный охотничьим ружьем мужчина. Около автобусной остановки полицейские попробовали его разоружить, но в ответ раздались выстрелы. Один из полицейских получил тяжелые ранения в грудь и голову. Сейчас он прооперирован и находится в коме.

Преступника обезвредил военнослужащий Росгвардии, у которого в этот день был выходной. Увидев, что сотрудник полиции ранен, а стрелок представляет опасность для окружающих, он применил табельное оружие пострадавшего правоохранителя. Росгвардеец застрелил вооруженного мужчину. После этого оказал первую помощь раненому и вызвал по мобильному телефону скорую помощь.

По факту перестрелки возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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