В Ростове два человека пострадали в уличной перестрелке

В Ростове-на-Дону трое молодых людей устроили перестрелку из травматических пистолетов. В результате инцидента два человека получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, ЧП случилось в Первомайском районе города. Началу перестрелки предшествовал конфликт между приятелями, который позже привел к применению травматического оружия.

К прибытию наряда полиции два человека были ранены и госпитализированы.

"Один из участников задержан и доставлен в районный отдел полиции. В данный момент по данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе ведомства.