Ямалец перевел лжеадвокатам и банкирам почти 2 млн рублей

Почти двух миллионов рублей лишился доверчивый житель села на Ямале, ставший жертвой мошенников.

Как рассказали в управлении МВД ЯНАО, где сейчас расследуется это преступление, в прошлом году в конце ноября потерпевшему позвонил мужчина, он представился следователем столичного СК и рассказал о денежной компенсации, которая полагается ямальцу якобы в связи с тем, что фирма, где тот заказывал лекарства, попала под следствие.

"Потом потерпевшему еще не раз звонили злоумышленники, которые говорили, что они адвокаты и работники банка, просили перевести крупные суммы под предлогами оплаты госпошлины и налогов. В общей сложности житель села отдал мошенникам более миллиона семисот тысяч рублей", - сообщает пресс-служба главка ямальской полиции.

Когда аферисты перестали выходить на связь, мужчина заподозрил, что что-то не так, и обратился в правоохранительные органы. Заявление поступило 21 февраля в ОМВД по Ямальскому району.

Возбуждено уголовное дело ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции устанавливают причастных к афере лиц.