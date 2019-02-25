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25.02.2019 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ямалец перевел лжеадвокатам и банкирам почти 2 млн рублей

Текст: Татьяна Воробьева

Почти двух миллионов рублей лишился доверчивый житель села на Ямале, ставший жертвой мошенников.

Как рассказали в управлении МВД ЯНАО, где сейчас расследуется это преступление, в прошлом году в конце ноября потерпевшему позвонил мужчина, он представился следователем столичного СК и рассказал о денежной компенсации, которая полагается ямальцу якобы в связи с тем, что фирма, где тот заказывал лекарства, попала под следствие.

Фото: iStock
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"Потом потерпевшему еще не раз звонили злоумышленники, которые говорили, что они адвокаты и работники банка, просили перевести крупные суммы под предлогами оплаты госпошлины и налогов. В общей сложности житель села отдал мошенникам более миллиона семисот тысяч рублей", - сообщает пресс-служба главка ямальской полиции.

Когда аферисты перестали выходить на связь, мужчина заподозрил, что что-то не так, и обратился в правоохранительные органы. Заявление поступило 21 февраля в ОМВД по Ямальскому району.

Возбуждено уголовное дело ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Сотрудники полиции устанавливают причастных к афере лиц.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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