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25.02.2019 09:40
Рубрика: Происшествия

Следственный комитет открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес

Текст: Наталья Козлова

В Следственном комитете РФ появился номер телефона, по которому круглосуточно принимаются звонки от коммерсантов по вопросам давления на их бизнес.

Фото: Кирилл Красильников / РИА Новости
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Звонки принимаются по телефону: 8 (495) 986-78-18. Номер работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45. Время указано - московское.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СК, линия открыта в соответствии с поручением Александра Бастрыкина. Она начала работать с сегодняшнего дня. Обещают не только выслушать, но и экстренно отреагировать. "Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования", - заверили в ведомстве.

Происшествия Правительство Следственный комитет
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