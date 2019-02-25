Следственный комитет открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес

В Следственном комитете РФ появился номер телефона, по которому круглосуточно принимаются звонки от коммерсантов по вопросам давления на их бизнес.

Звонки принимаются по телефону: 8 (495) 986-78-18. Номер работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни с 9.00 до 16.45. Время указано - московское.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в СК, линия открыта в соответствии с поручением Александра Бастрыкина. Она начала работать с сегодняшнего дня. Обещают не только выслушать, но и экстренно отреагировать. "Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования", - заверили в ведомстве.