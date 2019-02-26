Автобус сбил мачту освещения на юге Москвы

Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса на юге Москвы. Авария произошла в 23:00 у парка "Коломенское".

Водитель легковушки совершил резкий маневр и допустил столкновение с автобусом 901 маршрута. Последний от удара отбросило на матчу мачту освещения. Столб фактически пополам разорвал переднюю часть транспортного средства. Травмы различной степени тяжести получили четыре пассажира.

По предварительной версии, виновницей ДТП стала 30-летняя москвичка. Именно она находилась за рулем автомобиля Mercedes, который и протаранил автобус. Женщина имеет около десятка неоплаченных штрафов за превышение скорости.