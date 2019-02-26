Найденного у "Лосиного острова" мальчика не отдадут под опеку

Ребенка, найденного у лесопарка "Лосиный остров" в Москве, пока не будут отдавать под опеку. Такое решение приняли в отделе соцзащиты района Братеево, изучив ходатайство СК.

В Следственном комитете посчитали, что определять 6-летнего ребенка под временную опеку родственников, рано. Как отмечают в пресс-службе ведомства, вначале необходимо завершить расследование, детально изучить обстановку в семье мальчика. К тому же семья нуждается в консультациях социального педагога и психолога.

Напомним, что маму ребенка обвиняют в покушении на убийство. Мальчик чудом спасся, проведя ночь в холодном лесу с мешком на голове. Его нашли проезжавшие мимо леса водители и передали ребенка медикам.

Согласно другой версии, женщина не хотела убивать сына, а пыталась наказать за издевательство над собакой. Мальчик в страхе мог сбежать, а женщина сразу не пошла в полицию: пришлось бы объяснять исчезновение ребенка в лесу. Истина пока не установлена, расследование уголовного дела продолжается.

Женщина заключена под стражу, ее сын находится в больнице.