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26.02.2019 22:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найденного у "Лосиного острова" мальчика не отдадут под опеку

Текст: Сергей Бабкин

Ребенка, найденного у лесопарка "Лосиный остров" в Москве, пока не будут отдавать под опеку. Такое решение приняли в отделе соцзащиты района Братеево, изучив ходатайство СК.

В Следственном комитете посчитали, что определять 6-летнего ребенка под временную опеку родственников, рано. Как отмечают в пресс-службе ведомства, вначале необходимо завершить расследование, детально изучить обстановку в семье мальчика. К тому же семья нуждается в консультациях социального педагога и психолога.

Фото: iStock
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Напомним, что маму ребенка обвиняют в покушении на убийство. Мальчик чудом спасся, проведя ночь в холодном лесу с мешком на голове. Его нашли проезжавшие мимо леса водители и передали ребенка медикам.

Согласно другой версии, женщина не хотела убивать сына, а пыталась наказать за издевательство над собакой. Мальчик в страхе мог сбежать, а женщина сразу не пошла в полицию: пришлось бы объяснять исчезновение ребенка в лесу. Истина пока не установлена, расследование уголовного дела продолжается.

Женщина заключена под стражу, ее сын находится в больнице.

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