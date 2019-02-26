В Подмосковье пенсионер убил жену током

В Московской области конфликт пожилых супругов закончился убийством: мужчина убил жену электротоком.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, преступление было совершено в Коломне в одном из частных домов. Хозяин жилища, 68-летний мужчина, поссорился со своей супругой. Он взял самодельный электроприбор, вырвал провода и ударил током 63-летнюю жену. От электротравмы пожилая женщина скончалась.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Пенсионер во всем признался следователю. Скоро ему изберут меру пресечения, СК настаивает на аресте.