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26.02.2019 07:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке спасли заблудившегося в районе лыжной базы мужчину

Текст: Юлия Гарднер

На Камчатке спасатели нашли 25-летнего мужчину, заблудившегося в окрестностях лыжной базы "Лесная".

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Его обнаружили сотрудники краевого поисково-спасательного отряда в районе озера Плоского, в 9,5 километрах от базы, сообщат пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Звонок с просьбой о помощи поступил в ведомство рано утром 26 февраля. Мужчина сообщил, что заблудился, и что имеющиеся у него сотовые телефоны почти разряжены.

В поисках участвовали несколько поисково-спасательных подразделений - всего 19 человек и 15 единиц техники.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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