На Камчатке спасли заблудившегося в районе лыжной базы мужчину

На Камчатке спасатели нашли 25-летнего мужчину, заблудившегося в окрестностях лыжной базы "Лесная".

Его обнаружили сотрудники краевого поисково-спасательного отряда в районе озера Плоского, в 9,5 километрах от базы, сообщат пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Звонок с просьбой о помощи поступил в ведомство рано утром 26 февраля. Мужчина сообщил, что заблудился, и что имеющиеся у него сотовые телефоны почти разряжены.

В поисках участвовали несколько поисково-спасательных подразделений - всего 19 человек и 15 единиц техники.