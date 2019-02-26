На Камчатке спасли заблудившегося в районе лыжной базы мужчину

На Камчатке спасатели нашли 25-летнего мужчину, заблудившегося в окрестностях лыжной базы "Лесная".
Его обнаружили сотрудники краевого поисково-спасательного отряда в районе озера Плоского, в 9,5 километрах от базы, сообщат пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Звонок с просьбой о помощи поступил в ведомство рано утром 26 февраля. Мужчина сообщил, что заблудился, и что имеющиеся у него сотовые телефоны почти разряжены.
В поисках участвовали несколько поисково-спасательных подразделений - всего 19 человек и 15 единиц техники.