На камчатском вулкане случился пепловый выброс

Столб пепла высотой до 1,5 километра выбросил утром 26 февраля вулкан Карымский на Камчатке.

"Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении на 75 километров в сторону Кроноцкого залива", - сообщает региональный главк МЧС со ссылкой на данные группы наблюдения за вулканической активностью "KVERT".

Опасности для людей нет. По имеющейся у спасателей информации, рядом с вулканом не находятся туристы. На этой территории также не проходят международные трассы движения воздушных судов. А на пути распространения пепла нет жилых районов. Пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.