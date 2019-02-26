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26.02.2019 05:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Курилах ощутили трехбалльное землетрясение

Текст: Дина Непомнящая

Подземные толчки силой до трех баллов почувствовали во вторник утром жители Курильских островов. Магнитуда землетрясения составила 4,9, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Сахалинского филиала Геофизической службы РАН.

Жители Сахалина ощутили трехбалльное землетрясение

Сейсмособытие произошло в 4:13 по местному времени. Ощутить его смогли в селах Малокурильское на Шикотане и Горячие ключи на Итурупе.

Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах к юго-востоку от Итурупа на глубине 93 километров. Очаг располагался в точке с координатами 44,8 градуса северной широты и 148,2 восточной долготы.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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