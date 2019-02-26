На Курилах ощутили трехбалльное землетрясение

Подземные толчки силой до трех баллов почувствовали во вторник утром жители Курильских островов. Магнитуда землетрясения составила 4,9, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Сахалинского филиала Геофизической службы РАН.

Сейсмособытие произошло в 4:13 по местному времени. Ощутить его смогли в селах Малокурильское на Шикотане и Горячие ключи на Итурупе.

Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах к юго-востоку от Итурупа на глубине 93 километров. Очаг располагался в точке с координатами 44,8 градуса северной широты и 148,2 восточной долготы.