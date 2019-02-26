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26.02.2019 05:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке в спасательной службе Росморречфлота прошел обыск

Текст: Ольга Журман

Специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте (СУТ) СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) в отношении бывшего сотрудника ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлот». В рамках дела произведены обыски, сообщила "РГ" представитель Дальневосточного СУТ СК РФ Нонна Власова

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Экс-работника ФБУ подозревают в том, что в середине 2018 года он подписал акты о приемке выполненных работ ООО «Судоремонтная компания «Первомайское» по ремонту судна «Ирбис». Законных оснований для этого не было. На самом деле работы в полном объеме произведены не были.

В ходе неотложных обысков в офисах и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, изъяты предметы и документы, имеющие отношение к делу.

Предполагаемый ущерб от преступления превышает 600 тысяч рублей. Следователи проверяют версию о совершении аналогичных преступных действий при приемке ремонтных работ на других судах, используемых в служебной деятельности Морской спасательной службы. Определяется причастность к преступлениям и иных должностных лиц.

Дело расследует межведомственная следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников Дальневосточного СУТ СК РФ, Управления ФСБ России по Приморскому краю и Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.

 

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