Во Владивостоке в спасательной службе Росморречфлота прошел обыск

Специалисты Дальневосточного следственного управления на транспорте (СУТ) СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) в отношении бывшего сотрудника ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлот». В рамках дела произведены обыски, сообщила "РГ" представитель Дальневосточного СУТ СК РФ Нонна Власова

Экс-работника ФБУ подозревают в том, что в середине 2018 года он подписал акты о приемке выполненных работ ООО «Судоремонтная компания «Первомайское» по ремонту судна «Ирбис». Законных оснований для этого не было. На самом деле работы в полном объеме произведены не были.

В ходе неотложных обысков в офисах и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, изъяты предметы и документы, имеющие отношение к делу.

Предполагаемый ущерб от преступления превышает 600 тысяч рублей. Следователи проверяют версию о совершении аналогичных преступных действий при приемке ремонтных работ на других судах, используемых в служебной деятельности Морской спасательной службы. Определяется причастность к преступлениям и иных должностных лиц.

Дело расследует межведомственная следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников Дальневосточного СУТ СК РФ, Управления ФСБ России по Приморскому краю и Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте.