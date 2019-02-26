Жительница Магадана нашла угонщика своей машины через WhatsApp

Похитителя своего автомобиля смогла самостоятельно разыскать 27-летняя магаданка. Лишившись BMW она не стала сразу обращаться в полицию, а поделилась бедой в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Магаданской области, машину нашли благодаря рассылке в WhatsApp. Неравнодушные земляки уже через несколько часов обнаружили пропажу во дворе дома, где, как оказалось, и жил угонщик. Граждане заблокировали злоумышленнику выезд и вызвали сотрудников ГИБДД.

Выяснилось, что BMW угнал 32-летний ранее судимый житель областного центра. Мужчина был пьян. Увидев дорогостоящую машину, в замке зажигания которой автоледи забыла ключ, решил воспользоваться ситуацией.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.