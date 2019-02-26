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26.02.2019 15:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове на стройплощадке погибли двое рабочих

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кемерове расследуют обстоятельства гибели рабочих на одной из строительных площадок в Заводском районе.

В Новосибирске погиб упавший в шахту лифта рабочий

ЧП произошло сегодня около 17.00 по местному времени. На строительной площадке жилого комплекса "Южный" автокран опускал емкость с жидким бетоном. В какой-то момент техника накренилась, и груз опрокинулся. В результате 25-летний и 26-летний рабочие получили травмы, несовместимые с жизнью. Оба скончались на месте. Еще одного пострадавшего госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.

- Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - сообщила официальный представитель СУ СК РФ по региону Надежда Ананьева. - Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС, а также следственная группа. Ее возглавляет замруководителя следственного управления.

Криминалисты осматривают место происшествия, изымают все необходимое объекты для установления причины произошедшего. Предстоит установить причины смерти погибших. Также следователи изымут и изучат документацию строительного объекта, добавили в СК.

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