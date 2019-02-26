В Красноярске из аэропорта эвакуировали пассажиров

В новом терминале красноярского аэропорта произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Как сообщает пресс-служба аэропорта, все пассажиры были экстренно эвакуированы.

"Сегодня, 26 февраля, в 14:20 (10:20 мск) в новом терминале аэропорта Красноярск сработала пожарная сигнализация. Все пассажиры были эвакуированы, прибывшие специалисты возгорание не подтвердили", - говорится в сообщении. Число эвакуированных не уточняется.

Причины срабатывания сигнализации выясняются. Сейчас терминал работает в обычном режиме.