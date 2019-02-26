В Краснодаре КамАЗ с кирпичами врезался в троллейбус

Рано утром на улице Красных партизан в Краснодаре произошло ДТП с участием грузовика и троллейбуса.

Как сообщили "РГ" в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД, в 6.10 водитель КамАЗа допустил проезд на красный сигнал светофора и врезался в заднюю часть двигающегося по улице Красных партизан троллейбуса маршрута № 21.

В результате груженная кирпичом фура практически снесла заднюю часть троллейбуса. Пассажирская машина только вышла на маршрут и была еще пуста, поэтому никто не пострадал.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика 1966 года рождения. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются полицейские.