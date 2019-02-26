В Крыму двое несовершеннолетних погибли в угнанном ВАЗе

В Крыму в результате ДТП с автомобилем ВАЗ в Красногвардейском районе погибли два человека. Об этом "РГ" сообщили в МВД по Республике Крым.

В полицию поздно вечером поступило сообщение об аварии на 42 километре дороги Орловское-Красногвардейское. На место ЧП немедленно выехали экстренные службы, которые обнаружили в салоне машины трех несоврешеннолетних.

- Двое из них - пассажир и водитель - скончались от полученных травм, - рассказала "РГ" сотрудник пресс-служба МВД РК Ольга Богославская. - Еще один пассажир с травмами был доставлен в больницу.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с проезжей части, где машина врезалась в дерево.

Проведенная по свежим следам проверка позволила установить, что разбитый автомобиль ранее был угнан у жителя Джанкойского района. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП и угона, чтобы по итогам принять процессуальное решение.