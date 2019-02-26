На Ямале объявили штормовое предупреждение и закрыли все зимники

В связи с ухудшением погоды на территории Ямало-Ненецкого автономного округа объявлено штормовое предупреждение и до особого распоряжения закрыты все зимники.

По прогнозу синоптиков в Ямальском, Тазовском, Приуральском, Шурышкарском и Надымском районах ожидается снег и метель, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Ночью при прояснении температура опустится до 22 градусов, днем местами до 20.

Из-за метели и плохой видимости проезд по зимним дорогам с сегодняшнего утра закрыт, передает департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямала.

За обстановкой на трассах следят сотрудники филиалов дирекции дорожного хозяйства. На каждом КПП - усиленное дежурство. Дорожная техника приведена в режим повышенной готовности. Чтобы не допустить выезда машин на зимники, к работе привлекли и экипажи ГИБДД.

"Сезонные дороги проходят в местах, где нет мобильной связи, в случае ЧП будет невозможно вызвать помощь", - в который раз напоминают автовладельцам дородные службы.

Оперативную информацию о работе зимников можно на сайте департамента и на интерактивной карте.

Как подчеркивают в свою очередь в региональном управлении МЧС, чтобы техника не провалилась под лед, инспекторы ГИМС регулярно проводят рейды на водоемах округа: замеряют толщину льда, предупреждают местное население о потенциальной опасности.