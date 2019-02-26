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26.02.2019 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале военнослужащего задержали за стрельбу с балкона

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Симе Челябинской области военнослужащий-контрактник задержан за стрельбу с балкона холостыми патронами. В инциденте разбирается военно-следственный отдел СК, сообщили "РГ" собственные источники в правоохранительных органах.

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- Полицию вызвали соседи стрелка, разбуженные хлопками выстрелов, - сообщил корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных органах. - Оружие оказалось непригодным для стрельбы боевыми патронами. Однако его хозяин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан и передан для дальнейшего разбирательства военно-следственным органам.

По свидетельству очевидцев, контрактник стрелял с балкона третьего этажа. Пострадавших нет. В военно-следственном управлении СК РФ инцидент пока не прокомментировали.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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