На Урале военнослужащего задержали за стрельбу с балкона

В городе Симе Челябинской области военнослужащий-контрактник задержан за стрельбу с балкона холостыми патронами. В инциденте разбирается военно-следственный отдел СК, сообщили "РГ" собственные источники в правоохранительных органах.

- Полицию вызвали соседи стрелка, разбуженные хлопками выстрелов, - сообщил корреспонденту "РГ" источник в правоохранительных органах. - Оружие оказалось непригодным для стрельбы боевыми патронами. Однако его хозяин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан и передан для дальнейшего разбирательства военно-следственным органам.

По свидетельству очевидцев, контрактник стрелял с балкона третьего этажа. Пострадавших нет. В военно-следственном управлении СК РФ инцидент пока не прокомментировали.