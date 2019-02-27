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27.02.2019 18:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Скорая" продала гробовщикам данные 100 покойников

Текст: Сергей Бабкин

Следователи раскрыли схему, по которой информация о покойниках немедленно поступала в ритуальные фирмы. По версии СК, данные продавали сотрудники "скорой помощи". По 9 тысяч рублей за покойника.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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Цепочку "продажи смерти" восстановили сотрудники ГСУ СК по Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Как полагают следователи, подобные сделки процветали в Балашихе. Недобросовестные сотрудники "скорой", уверены в ведомстве, передавали в агентство все необходимые данные: адреса и телефоны родственников.

Сведения подтвердились во время обыска в диспетчерской "скорой" и в офисе похоронной фирмы. Дома у "гробовщиков" и сотрудников медицинской службы изъяли документы, необходимые для следствия. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 137 УК РФ - "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Есть данные, что по одной и той же схеме были проданы сведения о 100 умерших.

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