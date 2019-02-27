В Ивановской области расстреляли бойца ММА

Боец смешанных единоборств Ахмед Гасанов был убит в ходе конфликта со стрельбой в Тейкове. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах Ивановской области.

- Тело 30-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы, туловища и конечностей обнаружено у шашлычной, - рассказала представитель регионального управления СК РФ Ирина Котова.

По предварительной информации, 23 февраля у Гасанова произошел конфликт с неизвестным мужчиной, переросший в драку. Неизвестный произвел несколько выстрелов в спортсмена и скрылся.

За выходные в Ивановской области произошло еще три убийства. Погибли двое мужчин и женщина. Эти преступления были совершены в ходе пьяных конфликтов на бытовой почве, уточнили в СК. Подозреваемые в их совершении задержаны и дали признательные показания.