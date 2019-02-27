Хабаровск затянуло дымом из-за пожаров в Китае

Хабаровск и южные районы Хабаровского края заволокло дымом от природных пожаров в Китае. Там горят остатки сухой травы и соломы.

- Эта ситуация может сохраниться ближайшие несколько дней, - сообщили "Интерфаксу" в управлении лесами правительства региона.

Пожаров на территории края, по данным мониторинга, на сегодняшний день не зафиксировано.

Напомним, с 25 февраля особый противопожарный режим действует уже в восьми районах региона: Амурском, Нанайском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Советско-Гаванском, Ванинском и Хабаровском.

Жителям запрещено разводить костры в лесах, пускать палы, проводить огневые работы. За нарушение запретов предусмотрены штрафы.