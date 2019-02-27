На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали днем 27 февраля у восточного побережья Камчатки.

Подземные толчки произошли в акватории Тихого океана, на глубине 46 километров, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Эпицентр сейсмособытия находился напротив Кроноцкого залива в 223 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского. Энергетический класс землетрясения составил 10,6.

По информации спасателей, местные жители колебаний земли не ощутили. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.