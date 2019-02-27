Новости

Постпред Кубы в ООН обвинила США в подготовке атаки на Венесуэлу 06:00
В Кузбассе при пожаре погибли семь человек 05:59
В Приморье выявили контрабанду леса на 700 млн рублей 05:50
Эрдоган: Турция не отступит в вопросе о покупке С-400 05:45
В Бурятии завели дело о смерти ребенка после долгой транспортировки 05:37
Мужчина погиб в ДТП на трассе Южно-Сахалинск - Оха 04:57
Мадуро продемонстрировал видео с "преступлениями" оппозиции 04:50
В Якутии начали проверять освоение "дальневосточных гектаров" 04:49
В Индонезии из-за схода оползня один человек погиб и десятки под завалами 04:44
Ди Каприо потребовал освободить косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье 04:28
Китайская авиакомпания подала в суд на суеверного пассажира 04:08
Палата представителей США проголосовала за отмену указа о режиме ЧП 03:29
Экс-юрист Трампа лишился права на адвокатскую деятельность 03:11
Постпред России при ООН озвучил единственную цель США в Венесуэле 02:44
В горах Сербии спасены заблудившиеся российские туристы 02:07
Дональд Трамп и Ким Чен Ын пообщаются наедине 01:43
С 1 мая въезд в исторический центр Венеции станет платным 01:40
Обновленный кроссовер Honda Pilot подорожал на 90 тысяч рублей 01:32
Японские врачи выходили младенца весом 268 граммов 01:01
В Сербии пропали трое российских туристов 00:54
НАТО поддержит Венгрию в "языковом" споре с Украиной 00:29
Истребитель МиГ-23 разбился на Кубе 26.02.2019
Ополчение ЛНР задержало украинского диверсанта 26.02.2019
Вашингтон заявляет, что не планирует военную операцию в Венесуэле 26.02.2019
Новак пообещал сокращение нефтедобычи в рамках ОПЕК+ к апрелю 26.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Суды начали принимать данные из соцсетей в качестве доказательств
Суды начали принимать данные из соцсетей в качестве доказательств
Весна начнется во второй половине марта
Весна начнется во второй половине марта
Что делать пострадавшему, если у виновника аварии поддельная страховка
Что делать пострадавшему, если у виновника аварии поддельная страховка
27.02.2019 05:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье выявили контрабанду леса на 700 млн рублей

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ Росси по Приморскому краю выявили контрабанду почти 15 тысяч кубометров ценных пород леса. Как сообщает пресс-служба ДВОТ, пиломатериалы дуба монгольского и ясеня маньчжурского вывозились в Китай по поддельным документам.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Приморье стало лидером ДФО по числу экономических преступлений

Незаконный экспорт организовали двое уссурийских предпринимателей, которые при таможенном декларировании заявляли недостоверные данные о происхождении товара.

С июля 2017-го по апрель 2018 года они вывезли в Китай 14,7 тысяч кубометров пиломатериалов на общую сумму 691,5 миллиона рублей. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Наказание по ней - до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

По словам заместителя начальника отдела организации дознания ДВОТ Максима Крыкова, эти двое жителей Приморья стали фигурантами уже второго уголовного дела. Первое, также по факту контрабанды в Китай пиломатериалов, было возбуждено в ноябре прошлого года. Оба дела переданы в следственные органы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Постпред России при ООН озвучил единственную цель США в Венесуэле
Сотрудники ФСБ и "Лаборатории Касперского" осуждены за госизмену
Российские военные приступили к слежению за эсминцем США "Грейвли"
В Совфеде назвали показухой встречу Порошенко и Волкера
Патрушев надеется на успех переговоров США и Северной Кореи в Ханое