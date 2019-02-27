В Приморье выявили контрабанду леса на 700 млн рублей

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и Пограничного управления ФСБ Росси по Приморскому краю выявили контрабанду почти 15 тысяч кубометров ценных пород леса. Как сообщает пресс-служба ДВОТ, пиломатериалы дуба монгольского и ясеня маньчжурского вывозились в Китай по поддельным документам.

Незаконный экспорт организовали двое уссурийских предпринимателей, которые при таможенном декларировании заявляли недостоверные данные о происхождении товара.

С июля 2017-го по апрель 2018 года они вывезли в Китай 14,7 тысяч кубометров пиломатериалов на общую сумму 691,5 миллиона рублей. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ. Наказание по ней - до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

По словам заместителя начальника отдела организации дознания ДВОТ Максима Крыкова, эти двое жителей Приморья стали фигурантами уже второго уголовного дела. Первое, также по факту контрабанды в Китай пиломатериалов, было возбуждено в ноябре прошлого года. Оба дела переданы в следственные органы.