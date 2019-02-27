В Забайкалье полицейского обвинили в убийстве селянина из неприязни

В Забайкальском крае 28-летний старший лейтенант полиции помещен в СИЗО по подозрению в убийстве жителя поселка Кокуй. По версии следствия, полицейский застрелил селянина из табельного оружия, а потом инсценировал нападение на себя.

Тело 25-летнего парня с огнестрельными ранениями нашли в ночь на 25 февраля. Полицейский рассказал, что был вынужден применить оружие после вооруженного нападения. Следователи проверили эту версию вместе с другими и правоохранителю не поверили.

- В результате совместной работы следователей СКР и полицейских установлено, что обвиняемый из личной неприязни четыре раза выстрелил в потерпевшего, хотя тот угрозы для него не представлял. Затем к телу убитого был подброшен нож, а знакомый обвиняемого нанес полицейскому по его просьбе видимые телесные повреждения, якобы полученные в результате нападения, - рассказал представитель управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

После возбуждения уголовного дела об убийстве полицейский был уволен из МВД за поступок, порочащий честь сотрудника внутренних дел.