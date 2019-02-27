С элеватора под Ульяновском похитили восемь тысяч тонн зерна

Внеплановая проверка Цильнинского элеватора в Ульяновской области выявила хищение зерна из федерального интервенционного фонда. Информацию об этом распространила пресс-служба АО "Объединенная зерновая компания".

Как уточняется в сообщении проверка проводилась совместно с ФСБ и прокуратурой.

Проверка показала недостачу более восьми тысяч тонн зерна стоимостью около 80 миллионов рублей. В этой связи "Объединенная зерновая компания" направила заявление в правоохранительные органы.

Федеральный интервенционный зерновой фонд создан с целью поддержания продовольственной безопасности страны. АО "ОЗК" является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации.