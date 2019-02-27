В Башкирии 720 человек эвакуировали из школы

В Нефтекамске утром 27 февраля из-за короткого замыкания в электрощитовой эвакуировали учеников и сотрудников школы №9. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, автоматическая пожарная сигнализация в школе сработала практически сразу после начала первого урока. Спасатели 26-го отряда ФПС по Башкирии выехали на место и выяснили, что в электрощитовой на цокольном этаже здания началось короткое замыкание. К счастью, возгорания не произошло.

Из школы вывели 720 человек, в том числе 680 учеников.

Учебный процесс продолжился через полчаса: детям разрешили вернуться в классы.