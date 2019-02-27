В Саратове после травмирования девочки тюбингом возбудили дело

В Саратове в связи с переломом бедра у шестилетней девочки, которую сбил тюбинг, возбудили уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК по региону, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По данным следствия, инцидент произошел еще 8 января на аттракционе, который организовал индивидуальный предприниматель. В Снежном парке в Заводском районе Саратова (территория относится к лесопарку "Кумысная поляна") при катании на тюбинге со склона горы, не соблюдались требования безопасности.

В момент происшествия внизу спуска отсутствовал инструктор, который должен был следить, за тем, чтобы съехавшие с горы люди, не заходили в опасную зону. Шестилетняя девочка, поднимаясь в гору, вышла на трассу, по которой съезжал тюбинг с тремя седоками, и была им сбита. В результате ребенок получил, по данным медицинской экспертизы, закрытый перелом бедерной кости со смещением.

- Следствие даст оценку действиям лиц, организовавших развлекательное мероприятие, и тех, кто должен был обеспечивать безопасность аттракциона, - сообщили в пресс-службе ведомства.