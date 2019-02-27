В Саратове женщина погибла после падения глыбы льда

В Саратове женщина погибла в результате падения на нее с крыши одного из домов ледяной глыбы.

Как сообщает следственное управление СК по региону, трагедия произошла у пятиэтажного дома № 44-А по улице Емлютина. По предварительным данным, ледяная глыба упала с козырька одного из балконов. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако медики помочь пострадавшей не смогли, констатировали ее смерть. Погибшей 61 год.

- По данному факту проводится проверка. Следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, которые были обязаны очищать здание от снега и льда, - заявили в пресс-службе ведомства.

Между тем, по данным городской администрации, наледь упала не с балкона, а с кровли пятиэтажного дома. Как рассказали в мэрии, жилое здание обслуживает управляющая организация.

Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко призвал саратовцев сообщать по горячим линиям муниципальной власти о всех фактах недобросовестного выполнения УК своих обязанностей.