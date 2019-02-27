На Ставрополье возбудили 25 дел против банды наркоторговцев

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело на группу преступников, которые занимались торговлей синтетическими наркотиками. Об этом в среду сообщили в краевом управлении МВД России.

Изначально следователи вместе с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков и ФСБ раскрыли две группы из восьми человек, которые занимались "розничной" продажей запрещенных веществ. Позже удалось установить и так называемого регионального "оптовика" из Пятигорска. Дома у него обнаружили в тайнике 4,5 килограмма подготовленных на продажу наркотиков.

Преступная группа работала в интернете, где и принимались заказы.

- Участникам сообщалась информация о местонахождении крупных тайников-закладок с "солью", которая затем фасовалась и мелкими партиями помещалась в новые тайники на территории городов Ставрополя, Михайловска, Невинномысска, Пятигорска и Кисловодска. Сбыт осуществлялся путем сообщения координат закладок после внесения покупателями безналичного платежа, - комментируют в ведомстве.

По факту торговли и хранения наркотических веществ следователи возбудили 25 уголовных дел по разным частям статьи 228.1 УК РФ, которые соединены в одно производство. Все девять преступников арестованы. Сейчас правоохранители устанавливают личность их главаря.