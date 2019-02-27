На Ставрополье перевернулся микроавтобус с жителями Армении

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes Vito. В больницу доставлены шесть человек, сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел возле Невинномысска на 224-м километре федеральной дороги "Кавказ". Микроавтобус ехал со стороны Армавира. В момент, когда водитель перестраивался с левой полосы на правую, автомобиль выехал в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, водитель ехал слишком быстро, а также не учел погодные условия - дорога оказалось скользкой из-за осадков.

В момент аварии в машине находились пять пассажиров. Все они - граждане Армении, куда совершал рейс автомобиль из Ростова-на-Дону. Все участники ДТП доставлены в больницу, из них две женщины госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.