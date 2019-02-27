В Дагестане прокурора заподозрили в вымогательстве денег у чиновников

В отношении прокурора Кайтагского района Дагестана заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и вымогательстве денег в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый несколько раз обращался к главе района с требованием дать ему от пяти до десяти миллионов рублей за покровительство. С аналогичным предложением он обратился и к главе районного центра, обещая ему не заводить на него уголовное дело за якобы незаконное выделение муниципалитетом земельных участков.

И в первом, и во втором случае прокурор получил отказ. Следователи провели в его доме обыск. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.