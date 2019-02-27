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27.02.2019 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане прокурора заподозрили в вымогательстве денег у коллеги

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности руководителя прокуратуры Кизилюртовского района республики. Его подозревают в вымогательстве крупной суммы денег. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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По данным следствия, прокурор вымогал у своего помощника 15 тысяч долларов. Якобы, тот украл из автомобиля шефа деньги в декабре прошлого года. И.о. прокурора узнал об этом и стал шантажировать коллегу тем, что информация о совершенной им краже станет достоянием общественности.

Начальник заставил подчиненного пройти психофизиологическое тестирование, чтобы убедиться, что его помощник действительно совершил кражу. После этого межрайонный прокурор сфальсифицировал результаты проверки.

Сотрудник прокуратуры, видимо, не выдержал такого давления и обратился в правоохранительные органы с заявлением на своего руководителя. На и.о прокурора завели уголовное дело. Он подозревается в вымогательстве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

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