В КБР возбудили дело после нападения боевиков на правоохранителей

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту боестолкновения между тремя бандитами и силовиками в Нальчике, в ходе которого преступники были ликвидированы.

Напомним, бой произошел в столице республики примерно в 4 часа утра в среду, 27 февраля. Силовики из МВД и ФСБ блокировали трех боевиков в одном из частных домов города. Не предложение сдаться оказавшиеся в западне бандиты открыли огонь по правоохранителям. Ответными выстрелами нападавших удалось ликвидировать.

В ходе обыска в доме, где они укрывались, обнаружены два автомата, пистолет, боеприпасы к ним, гранаты различных образцов, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщают в республиканском следственном управлении СК РФ. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Также следователи устанавливают личности преступников. Назначены криминалистические и медицинские экспертизы.