Сотрудников калининградского аэропорта заподозрили в краже посылок

Полицейские задержали сотрудников калининградского аэропорта Храброво, подозреваемых в краже мобильных телефонов из авиапосылок. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в состав группы входили шесть грузчиков и старший диспетчер воздушного порта. В период выгрузки багажа они вскрывали коробки и похищали ценные вещи, предполагают специалисты.

Похищенные мобильные устройства следовали в адрес сотовых операторов. В ходе 15 обысков оперативники изъяли более 20 телефонов брендовых марок. Кроме того, полицейские установили личности троих скупщиков краденого.

Участников группировки задержали сотрудники Западного линейного управления МВД России на транспорте и службы безопасности аэропорта. Все подозреваемые - молодые люди в возрасте от 25 до 30 лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Следователи калининградского линейного управления МВД России возбудили уголовные дела по статье "кража".