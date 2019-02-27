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27.02.2019 22:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД проверит инцидент с тонировкой на трассе "Дон"

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области сотрудники службы собственной безопасности МВД приступили к проверке инцидента на трассе М-4 "Дон", в котором приняли участие сотрудники ГИБДД. Чрезвычайное происшествие произошло 24 февраля.

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Как сообщает пресс-служба МВД Ростовской области, сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW с признаками нарушения правил тонировки транспортного средства. Во время составления протокола об административном нарушении пассажир машины попытался пройти в помещение Центра управления нарядами "Аксайский мост". При этом он игнорировал запреты полицейских.

"После неоднократного требования покинуть служебное помещение, пассажир несколько раз ударил сотрудника ГИБДД, а также повредил форменное обмундирование полицейского. Инспектору ДПС оказана медицинская помощь", - говорится в официальном сообщении.

После чего водитель и буйный пассажир были направлены на медицинское освидетельствование. Впрочем исследование показало, что алкогольного или наркотического опьянения не было установлено.

Следственными органами СК России проводится процессуальная проверка действий пассажира и сотрудников полиции.

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