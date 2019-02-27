Полицейские в Ростове рассказали о самых нераскрываемых преступлениях

Двенадцать тысяч преступлений, совершенных в Ростове-на-Дону в 2018 году, остались нераскрытыми. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД региона.

Больше половины всех нераскрытых преступлений составили кражи - 60 процентов. Основная часть - более двух третей - квартирных краж была совершена в "спальных" районах города - Советском, Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском.

"Каждое тридцать пятое зарегистрированное преступление в Ростове - квартирная кража, всего их зарегистрировано 569. Наблюдается положительная тенденция к снижению числа посягательств на имущество: регистрация данного вида преступлений снизилась на треть. Однако приходится констатировать значительное число нераскрытых квартирных краж - четыреста пятьдесят," - отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

В трех районах города - Ворошиловском, Кировском и Первомайском отмечен рост числа потерпевших граждан, получивших тяжкий вред здоровью.