Ростовских "Бонни и Клайда" задержали за кражу утюгов

В Красносулинском районе Ростовской области пара похитила четыре утюга из магазина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

С заявлением о краже в полицию обратился директор торгового предприятия. Он рассказал, что товар украли мужчина и женщина.

Полицейские оперативно нашли воров. Ими оказались ранее судимые за кражу 30-летний мужчина и 32-летняя женщина. На это раз они вынули из коробок в торговом павильоне четыре утюга и положили их в свою сумку. Таким образом, пара смогла вынести похищенное на улицу.

В отношении "Бонни и Клайда" возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся на свободе под подпиской о невыезде.