В Сочи узаконившего самострои судью лишили полномочий

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края на своем очередном заседании приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Адлерского районного суда Сочи Александра Якименко. Как сообщили в пресс-службе администрации города, именно он рассматривал дела об "узаконивании" самостроев в олимпийской столице.

- За совершение дисциплинарного проступка Александр Якименко привлечен к дисциплинарной ответственности, на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением седьмого квалификационного класса, - сообщается на сайте коллегии. - Все принимавшие участие в тайном голосовании члены коллегии проголосовали единогласно.

По данным местной мэрии, на данный момент по решению суда в городе должно быть снесено 54 крупных объекта, которые ранее узаканивали судебные органы. Зачастую это многоквартирники, появившиеся на участках под строительство индивидуального жилого дома. Они не соответствуют требованиям безопасности как для самих покупателей этих квартир, так и для соседних домов.