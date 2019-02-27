В Волгограде задержали серийных автомобильных воров

Сотрудники дорожной полиции Волгограда задержали троих горожан по подозрению в многочисленных кражах из автомобилей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В машине подозреваемых обнаружены перчатки, отвертки, устройства для дистанционного отключения автосигнализаций, а также более 500 тысяч рублей и валюта.

По информации правоохранителей, троица совершила в конце прошлого года кражу на два с половиной миллиона рублей из салона внедорожника. Есть подозрения, что эти же люди совершали аналогичные преступления в Липецкой области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.