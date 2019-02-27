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27.02.2019 14:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале из-за столкновения фур затруднено движение по трассе М5

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области из-за столкновения двух большегрузов временно приостановлено движение на трассе М5, сообщили в среду в управлении федеральных автодорог "Южный Урал".

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- Сегодня 13.55 на 1596-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей, перекрывших обе полосы в районе города Сим Ашинского района, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Движение остановилось в обоих направлениях. В настоящее время на месте ЧП организовано реверсивное движение транспорта.

Автомобилистов просят скорректировать маршруты движения. Для всех, кто оказался на трассе в затруднительном положении, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы: 8 (351) 266-65-63, отметили в ведомстве.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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