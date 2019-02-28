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28.02.2019 13:06
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура России попросила Польшу выдать беглого банкира

Текст: Иван Егоров

Генпрокуратура России попросила Польшу выдать бывшего вице-президента "Пробизнесбанка" Ярослава Алексеева.

Беглого банкира задержала полиция Польши в конце января по запросу Интерпола. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, 30 января Генпрокуратура направила в минюст Польши запрос о выдаче Алексеева в России.

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Алексеев был заочно арестован Басманным судом еще весной 2017 года. По данным Генпрокуратуры беглый банкир а также еще 15 руководителей и сотрудников обанкротившегося "Пробизнесбанка" обвиняются в хищении путем присвоения, совершенном в особо крупном размере. По данным следствия, с сентября 2014 года по июль 2015 года, они присвоили более 2,4 млрд рублей, принадлежащие кредитной организации.

Как было установлено следствием, эти деньги выдавались юридическим лицам без залогового имущества, как заведомо невозвратные кредиты.

Полученные кредиты под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета других подконтрольных организаций, после чего оседали на расчетном счете аффилированной кипрской компании. После этого, как считает следствие, Алексеев и другие соучастники распоряжались похищенными миллиардами по собственному усмотрению.

Происшествия Преступления Криминал Правительство Генпрокуратура
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