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28.02.2019 18:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура арестует земли и спецтехнику экс-главы Серпуховского района

Текст: Наталья Козлова

Сегодня главное надзорное ведомство отправило в в Красногорский городской суд Московской области "дописанный, исправленный и дополненный" иск о взыскании в доход государства дополнительный список имущества бывшего чиновника. Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной назвал и сумму, в которую оценили дополнительное добро, которое хотят отнять через суд у Шестуна прокуроры. Это более 425 миллионов рублей.

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Забирать будут земельные участки и автоспецтехнику. По словам Куренного, "все обнаруженное недвижимое имущество, фактически принадлежащее Шестуну, зарегистрировано на физических и юридических лиц, ранее не привлеченных в качестве соответчиков". Он уточнил, что в общей сложности дополнительно нашли 92 земельных участка, четыре здания, а также спецтехнику: семь снегоходов Bombardier, погрузчик Hyundai, катер "Glastron", пять квадроциклов, трактор Беларус-320, трактор Беларус-1221.2.

По подсчетам прокуратуры, сумма иска об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, которым фактически владел и пользовался Шестун, составляет 10 миллиардов 425 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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