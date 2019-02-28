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28.02.2019 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд не отпустил основателя Baring Vostok Калви под домашний арест

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд не стал отпускать основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.

Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Суд рассматривает иск прокуратуры к Захарченко на полмиллиарда рублей

Во время заседания суда об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием в СИЗО просили как адвокаты, так и сам Майкл Калви. Американский гражданин не стал пользоваться услугами переводчика и рассказал суду, что у его семьи очень важный в жизни момент, который бывает только один раз, - в университет поступают младший сын и дочка. По словам Калви, им требуются его советы и помощь, и это было бы удобно делать не в СИЗО, а под домашним арестом. Обвиняемый при этом пообещал соблюдать все условия.

Что касается предъявленных ему обвинений, то, по словам Калви, это оговор со стороны акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. А произошло это, по его мнению, из-за иска Baring Vostok в международном арбитражном суде Лондона к Юсупову и еще одному совладельцу "Восточного" Артему Аветисяну на 17 миллиардов рублей.

При этом потерпевшая сторона, следствие и прокуратура выступили за содержание Калви в СИЗО, как за обоснованную меру в связи с совершенным, по их мнению, мошенничеством в особо крупном размере.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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