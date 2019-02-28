Мосгорсуд не отпустил основателя Baring Vostok Калви под домашний арест

Мосгорсуд не стал отпускать основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.

Во время заседания суда об изменении меры пресечения на несвязанную с содержанием в СИЗО просили как адвокаты, так и сам Майкл Калви. Американский гражданин не стал пользоваться услугами переводчика и рассказал суду, что у его семьи очень важный в жизни момент, который бывает только один раз, - в университет поступают младший сын и дочка. По словам Калви, им требуются его советы и помощь, и это было бы удобно делать не в СИЗО, а под домашним арестом. Обвиняемый при этом пообещал соблюдать все условия.

Что касается предъявленных ему обвинений, то, по словам Калви, это оговор со стороны акционера банка "Восточный" Шерзода Юсупова. А произошло это, по его мнению, из-за иска Baring Vostok в международном арбитражном суде Лондона к Юсупову и еще одному совладельцу "Восточного" Артему Аветисяну на 17 миллиардов рублей.

При этом потерпевшая сторона, следствие и прокуратура выступили за содержание Калви в СИЗО, как за обоснованную меру в связи с совершенным, по их мнению, мошенничеством в особо крупном размере.