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28.02.2019 10:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На директора тамбовского аэропорта завели дело за командировки домой

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Директор тамбовского аэропорта Олег Ерченко стал подозреваемым в уголовном деле о растрате. Руководителя подозревают в поездках домой за казенный счет.

Многочисленные нарушения в работе аэропорта выявила транспортная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о закупках товаров и услуг.

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- Там найдены нарушения и в закупках, и в безопасности полетов, и в других областях. Наши сотрудники оформили три представления об устранении нарушений, три административных протокола - по одному директору уже выписан штраф в три тысячи рублей. Думаю, будет еще как минимум три административных дела - проверка продолжается, - рассказал "РГ" мичуринский транспортный прокурор Олег Филиппов.

Прокуратура нашла в аэропорту и уголовное преступление. По версии правоохранителей, директор авиаузла выписывал себе командировки и получал суточные для поездок домой.

- Он живет в Москве. На новогодних праздниках, к примеру, он прихватывал неделю до каникул и неделю после, получая за каждый день 700 рублей суточных. По закону при проезде к месту жительства суточные не полагаются. Всего за год мы насчитали 197 дней таких  "командировок" с общим ущербом на 140 тысяч рублей, - продолжил Филиппов.

В столицу директор летал на самолете, кто оплачивал билеты: сам или бюджет Тамбовской области, - прокуроры пока не выяснили. Олег Ерченко от комментариев отказался, сославшись на незнание подробностей уголовного дела.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов
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