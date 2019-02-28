Названа причина взрыва газа в жилом доме под Смоленском

По предварительным данным, причиной взрыва бытового газа в многоквартирном доме деревни Михейково стало нарушение техники безопасности при работе с газовым оборудованием, сообщили в управлении СКР по Смоленской области.

- Следователи начали проверку обстоятельств ЧП, они изучат документы об обслуживании и ремонте газовой аппаратуры в пострадавшей квартире, - рассказала представитель регионального управления СКР Наталья Зуева.

Напомним, газ в Михейково взорвался вечером 27 января. Разрушены межкомнатные перегородки, находившийся в доме 18-летний юноша доставлен в больницу с ожогами.