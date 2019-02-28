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28.02.2019 16:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Костроме у "бриллиантового" контрабандиста нашли наркотики

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костроме во время обыска у подозреваемого в контрабанде бриллиантов обнаружила 15 тайников с наркотиками.

Как ранее сообщала "РГ", в конце февраля полиция задержала двух мужчин по подозрению в продаже контрабандных бриллиантов стоимостью 2,6 миллиона рублей.

- Однако криминальные похождения злоумышленников этим не ограничивались. В ходе досмотра у одного из них полицейские обнаружили наркотические средства, - рассказали в УМВД.

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По версии полиции, в этом году 30-летний костромич наладил сбыт запрещенных препаратов. В мессенджерах и закрытых интернет-магазинах он покупал оптовые партии наркотиков, которые затем бесконтактным способом продавал их на территории Костромы.

При досмотре карманов и рюкзака контрабандиста полицейские изъяли 42 подготовленных к реализации пакетика с наркотиками. После этого они достали еще 15 закладок из оборудованных тайников. Общий вес обнаруженных наркотиков превысил 70 граммов.

Против злоумышленника возбудили два дела о незаконном обороте наркотиков. По решению суда его поместили под арест.

Его подельник, которого подозревают в незаконном обороте драгоценных камней, также заключен под стражу. Обоим подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома Борьба с наркотиками
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