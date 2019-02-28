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28.02.2019 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за спущенного шасси

Текст: Юлия Гарднер

Самолет авиакомпании "Аврора", следовавший из Хабаровска в село Богородское, вернулся в аэропорт вылета из-за проколотого шасси.

Фото: iStock
Самолет со 123 пассажирами совершил экстренную посадку в Уфе

Bombardier Dash 8 вылетел из воздушной гавани сегодня днем. Во время полета из иллюминатора было обнаружено поврежденное колесо. Командир экипажа принял решение вернуться, хотя воздушное судно уже почти долетело до пункта назначения.

При посадке никто из пассажиров не пострадал.

- На борту было четверо пассажиров и пять членов экипажа. В технических причинах неполадки разбираются специальные службы, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе хабаровского аэропорта.

В авиакомпании уточнили, что пассажиров рейса уже довезли до Богородского автотранспортом.

Причины происшествия выясняет спецкомиссия, которая обследует воздушное судно.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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