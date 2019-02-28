Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за спущенного шасси

Самолет авиакомпании "Аврора", следовавший из Хабаровска в село Богородское, вернулся в аэропорт вылета из-за проколотого шасси.

Bombardier Dash 8 вылетел из воздушной гавани сегодня днем. Во время полета из иллюминатора было обнаружено поврежденное колесо. Командир экипажа принял решение вернуться, хотя воздушное судно уже почти долетело до пункта назначения.

При посадке никто из пассажиров не пострадал.

- На борту было четверо пассажиров и пять членов экипажа. В технических причинах неполадки разбираются специальные службы, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе хабаровского аэропорта.

В авиакомпании уточнили, что пассажиров рейса уже довезли до Богородского автотранспортом.

Причины происшествия выясняет спецкомиссия, которая обследует воздушное судно.