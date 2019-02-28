В Чувашии на голову прохожего упала льдина с пятого этажа

В Новочебоксарске на голову 55-летнего мужчины упала льдина. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Как сообщает региональное управление СК России по Чувашии, вечером, 27 февраля, в больницу с различными травмами попал 55-летний мужчина. Выяснилось, что ему на голову с пятого этажа упал кусок наледи с балкона одного из домов по улице Молодежной. Следователи выясняют, были ли в действиях должностных лиц управляющей компании, обслуживающей этот дом, признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям руководства УК на предмет соответствия оказываемых услуг предъявляемым требованиям безопасности.